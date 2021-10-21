Цієї неділі на шоу повернеться Оля Фреймут, а от в якій ролі - глядачі дізнаються незабаром.

У неділю, 24 жовтня, о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться восьмий прямий ефір шоу "Танці з зірками". Цього випуску пари перетворяться на тріо - до них приєднаються улюблені танцівники та зірки минулих сезонів.

Танцюристи не лише поставлять цього тижня своїм парам танець, але й вийдуть разом із ними на паркет.

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Хто із зірок повернеться на "Танці з зірками"

Разом із MELOVIN та Лізою Русіною станцює Ілона Гвоздьова, з якою у пари виник конфлікт через різкі коментарі хореографа під час її суддівства на п'ятому ефірі.

Макс Леонов, який минулого тижня потрапив в аварію та пропустив сьомий ефір, повернеться на паркет. Разом із Євгенією Власовою та Дмитром Жуком вони станцюють пристрасну румбу.

Артур Логай у спокусливому образі продемонструє фрістайл разом із Анною Кареліною та Яною Цибульською. А от до пари Ольга Харлан та Дмитро Дікусар приєднається гімнастка Анна Різатдінова, яка у "Танцях з зірками-3" дійшла до фіналу.

Цікаво, що цієї неділі на шоу повернеться Оля Фреймут, а от в якій ролі - глядачі дізнаються незабаром.

Хто вестиме зірковий балкон на шоу "Танці з зірками"

Цієї неділі відкриють головне недільне шоу країни судді зі спільним танцем. Вестимуть балкон зірки "Жіночого кварталу" Володимир Шумко, Ірина Сопонару та Анастасія Оруджова, яка через травму ноги змушена була залишити шоу на початку цього сезону. А співак Володимир Дантес подарує глядачам свій виступ.

Як повідомляв УНІАН, у сьомому ефірі шоу "Танці з зірками" з проекту пішли одразу дві пари - Джамала та Антон Нестерко й Стас Горуна та Даніела Преап.

Автор: Ольга Робейко