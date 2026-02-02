HBO оголосив терміни виходу серіалу про Гаррі Поттера

Побачити нову версію історії про хлопчика, що вижив, можна буде вже за рік.

У HBO уточнили терміни прем’єри серіалу за всесвітом Гаррі Поттера - реліз проєкту запланований на початок 2027 року.

Голова HBO та HBO Max Кейсі Блойс в інтерв’ю Deadline повідомив, що канал уже раніше орієнтувався на 2027 рік, а тепер готовий звузити вікно прем’єри. За його словами, серіал вийде саме на початку року, однак поки що HBO не визначився, в який саме місяць:

"Я б сказав, що, якщо звузити діапазон, то це буде початок 2027 року. А тепер ви запитаєте, чи це означає січень, лютий, березень, квітень, але ми ще не готові це сказати. Я скажу, що це буде початок 2027 року".

Як відомо, масштабний телевізійний проєкт HBO має стати повноцінною та детальною екранізацією книжкової серії Джоан Ролінґ. На відміну від культових фільмів, серіал замислюється як довготривала франшиза, у межах якої кожен сезон буде присвячений окремій книзі, що дозволить значно глибше розкрити сюжет, персонажів і другорядні лінії, які не потрапили до кіноадаптацій.

Проєкт створюється у співпраці з Warner Bros. Television, а сама Ролінґ залучена як виконавча продюсерка, що, за словами каналу, має забезпечити вірність першоджерелу. Серіал перезапустить історію з повністю новим акторським складом і не буде пов’язаний із фільмовою франшизою 2000-х років.

Нещодавно Ральф Файнс, який зіграв у оригінальних фільмах лорда Волдеморта, ймовірно, проговорився про особу свого серіального наступника.

