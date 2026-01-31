У нових файлах Епштейна є фото колишнього принца Ендрю, що стоїть на колінах над дівчиною

Міністерство юстиції США опубліковало нові матеріали зі справи Епштейна.

Міністерство юстиції США опублікувало нові матеріали справи фінансиста та злочинця Джеффрі Епштейна. Серед файлів Епштейна є фотографії колишнього принца Ендрю Маунтбеттен-Віндзора, який стоїть на колінах над дівчиною, пише The Guardian.

Зображення зроблено у залі невідомого маєтку. Судячи з фото, там були й інші люди – одну фігуру можна помітити у кріслі, друга людина зробила фото. Сам колишній принц стоїть навпочіпки над білявою молодою жінкою, що лежить на підлозі. На одному зі знімків колишній принц тримає руку на її животі.

Обличчя жінки Мінюст США закрив чорним квадратом – так вони роблять для збереження анонімності постраждалих.

Наслідки участі Ендрю у "розвагах" Епштейна

Нагадаємо, що Ендрю – це молодший брат чинного короля Великої Британії Чарльза III, третій з чотирьох дітей Єлизавети II. За правом народження він займав 8 місце в черзі на королівський престол. Однак був позбавлений його, а також усіх королівських титулів та регалій після скандалу.

Перші витоки почалися у 2019 році. А у 2021 році американка Вірджинія Джуффре звинуватила його у сексуальному насильстві. Вона стверджувала, що принц купив її в Епштейна в період між 2000 та 2002 роком. Спочатку і сам принц, і королівська родина заперечували звинувачення. Але згодом Ендрю відселили, позбавили утримання, а у жовтні 2025 році він втратив будь-яке формальне визнання, яке пов’язувало б його з королівським статусом.

