В Ірані затримали номінованого на 'Оскар' сценариста

Мехді Махмудіян розкритикував аятолу Алі Хаменеї.

В Ірані заарештували сценариста Мехді Махмудіяна - номінанта на премію "Оскар" і спів­автора фільму "Проста випадковість" (It Was Just an Accident).

Про затримання повідомила правозахисна організація Human Rights Activists News Agency. Причиною арешту стало підписання відкритого листа з різкою критикою дій іранської влади під час придушення масових протестів. Махмудіян був серед 17 відомих юристів, митців і громадських активістів, які публічно звинуватили верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї у відповідальності за загибель і масові арешти тисяч протестувальників.

За даними правозахисників, місце утримання Махмудіяна та інших затриманих наразі невідоме. Влада Ірану офіційно не коментувала ситуацію, а також не повідомила, які саме обвинувачення їм висунуто. Водночас BBC Persian повідомляє, що сценаристу вдалося зв’язатися з родиною та адвокатом.

Як пише The New York Times, правозахисник Мехді Махмудіян неодноразово перебував під арештом. У в’язниці він познайомився з режисером Джафаром Панахі, з яким згодом працював над фільмом "Проста випадковість". Стрічка розповідає історію колишніх політв’язнів, які викрадають чоловіка, вважаючи його своїм катом.

Фільм здобув низку міжнародних нагород, зокрема "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю, а також відзнаки Gotham Awards за режисуру, сценарій і як найкращий міжнародний фільм. Картина номінована на "Оскар" за найкращий оригінальний сценарій і представлена у категорії "Міжнародний повнометражний фільм".

