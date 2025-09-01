Також опублікована ще одна добірка акторів, які зіграють у серіалі.

У серіалі HBO "Гаррі Поттер" роль професора замовлянь Філіуса Флитвіка знову зіграє Уорік Девіс, знаймовий фанатам за оригінальними фільмами франшизи.

Повідомлення про це з'явилося сьогодні в Instagram-акаунті HBO. Цього разу Девіс зосередиться лише на образі викладача, тоді як гобліна-банкіра Ґрінґотса Гріпхука, якого він також грав у фільмах, зіграє англійський актор Лі Гілл.

До викладацького складу Гоґвортсу також приєдналися Сірін Саба (професорка Помона Спраут), Річард Дерден (привид-професор Катберт Біннс) та Брід Бреннан (мадам Поппі Помфрі).

Відео дня

Є нові обличчя і серед учнів: Елайджа Ошін зіграє Діна Томаса, а Фінн Стівенс та Вільям Неш стануть поплічниками нового Драко Малфоя - Вінсентом Креббом і Ґреґорі Гойлом.

Серіал про Гаррі Поттера

Новий серіал від HBO стане масштабною телевізійною адаптацією семи книг Дж. К. Роулінґ, кожен сезон якої відповідатиме окремому роману.

Проєкт задуманий як довготривале виробництво на десять років, а прем’єра запланована на 2027 рік. Знімання відбуваються на студії Warner Bros. Leavesden у Великій Британії - там, де свого часу створювалися й оригінальні фільми.

Головні ролі отримали Домінік Маклафлін (Гаррі Поттер), Арабелла Стентон (Герміона Ґрейнджер) та Аластейр Стоут (Рон Візлі).

Раніше вже було оголошено виконавців ролей братів і сестри Рона Візлі: близнюків Фреда й Джорджа (Трістан і Ґабріель Гарланд), Персі (Руарі Спунер) та Джинні (Ґрейсі Кокрейн).

Вас також можуть зацікавити новини: