Від режисера 'Луки': вийшов трейлер сімейної анімації 'Ґатто: Дев'ять життів Неро'

В український прокат новинка від Disney та Pixar вийде 4 березня 2027 року.

Вийшов український трейлер анімаційної сімейної пригодницької комедії "Ґатто: Дев'ять життів Неро" (Gatto) від Pixar Animation Studios та The Walt Disney Company.

В центрі сюжету мультфільму – кмітливий чорний кіт Неро, який роками блукав каналами забобонної Венеції. Однак коли хвостатий починає сумніватися, чи правильно він прожив свої життя, борг перед місцевим котячим мафіозі Рокко загрожує зруйнувати його майбутнє. Щоб викрутитися з цієї ситуації, Неро змушений завести найнесподіванішу дружбу у своєму житті, яка може допомогти йому знайти своє справжнє призначення.

В оригінальній версії головних героїв озвучили Марк Руффало ("Бідолашні створіння", "Мікі 17", "Шлях до злочину", франшиза "Месники", серіал "Завдання") та Лоуренс Фішберн ("Аматор", франшизи "Матриця", "Джон Уік").

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Зняв стрічку італійсько-американський режисер Енріко Казароза, який наразі має лише одну повнометражну роботу в своєму послужному списку – нашумілу анімацію "Лука" 2021 року. Втім, починаючи з 2002 року, він багато працював на ріхних посадах в командах творців хітових мультфільмів "Льодовиковий період", "Коко", "Рататуй", "Історія іграшок 4", "Душа" та багатьма іншими.

За технікою фільм поєднує стиль 2D-розмальовки від руки з комп'ютерною анімацією.

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 4 березня 2027 року.

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