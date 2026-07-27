Apple TV показав перший тизер екранізації 'Нейроманта': що вже відомо про серіал

Прем'єра серіалу запланована аж на січень 2027 року.

Стрімінговий сервіс Apple TV показав тизер науково-фантастичного кіберпанк-серіалу "Нейромант" (Neuromancer), знятого на основі однойменного роману Вільяма Ґібсона 1984 року.

В центрі сюжету – опальний суперхакер на ім'я Кейс, який разом зі своєю напарницей-найманкою Моллі потрапляє в павутиння цифрового шпигунства та злочинів з високими ставками, щоб здійснити пограбування корпоративної династії, що приховує нечувані секрети.

Головні ролі у серіалі зіграли Каллум Тернер ("Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда", "Вічність", серіал "Володарі повітря") та Бріана Міддлтон ("Аферисти", "Історія звуку", "Ніжний бар").

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Також у шоу задіяні Марк Стронг ("Зоряний пил", "Пекло", "Пипець", "Kingsman: Таємна служба", серіал "Дюна: Пророцтво"), Пітер Сарсґаард ("Чорна меса", "Ціна правди", "Незнайома дочка", "Наречена"), Емма Лейрд ("Привиди у Венеції", "Бруталіст", "28 років по тому: Храм кісток"), Дейн Де Гаан ("Місце під соснами", "Убий своїх коханих", "Валеріан та місто тисячі планет", "Оппенгеймер"), Клеманс Поезі (франшиза "Гаррі Поттер", "Залягти на дно в Брюгге", "Тенет") та інші.

Прем'єра серіалу запланована на 22 січня 2027 року.

Перший сезон проєкту налічуватиме 10 епізодів, перші два з яких вийдуть одночасно, а решта – по одному раз на тиждень з фіналом 19 березня.

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