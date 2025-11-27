За словами режисера, культова франшиза є копією японського фільму.

Культовий голлівудський режисер Квентін Тарантіно жорстко проїхався по франшизі "Голодні ігри", звинувативши авторку книг Сюзанну Коллінз у плагіаті.

Як повідомляє Variety, Тарантіно обурився стосовно того, що "Голодні ігри" є суцільною копією японського фільму "Королівська битва" 2000 року. Зокрема, він відзначив, що сюжети цих двох історій сильно схожі. На його думку, японські автори могли б спокійно виграти суд проти Сюзанни Коллінз, якби подали позов:

"Я не розумію, чому японський автор не подав до суду на Сюзанну Коллінз за все, що вона написала. Вона просто вкрала цю книгу! Дурні книжкові критики не підуть дивитися японський фільм під назвою "Королівська битва", тому вони ніколи не викривали її в цьому. Вони говорили про те, що це найоригінальніше, що вони коли-небудь читали. Як тільки кінокритики подивилися фільм, вони сказали: "Що за чортівня! Це ж просто "Королівська битва", тільки для всіх вікових категорій!".

Квентін додав, що був чи не першим, хто побачив "Королівську битву" у 2000-х, оскільки добре товаришував з режисером фільму Кіндзі Фукасаку. Саме у той період Тарантіно знаходився у Японії, де розпочинав створення свого культового бойовика "Убити Білла".

До слова, франшиза "Голодні ігри" повертається з новим приквелом. З'явився перший трейлер фільму "Світанок перед Жнивами".

