Режисер планує витратити два роки на роботу в театрі.

Легендарний режисер Квентін Тарантіно несподівано заявив, що переходить із кіно в театр. Як повідомляє видання Independent, автор фільмів "Кримінальне чтиво", "Убити Білла" і "Одного разу в Голлівуді" планує поставити свою дебютну виставу в лондонському театрі Вест-Енду.

Хоча назву п'єси поки що не розголошують, уже відомо, що її буде поставлено в комедійному жанрі. Наразі режисер переживає, щоб усі його задуми вдалося втілити в реальність.

При цьому він уже підрахував, скільки йому потрібно часу для створення вистави. Квентін планує виділити на театр щонайменше два роки життя.

"П'єса повністю написана, це, безумовно, наступне, що я збираюся [зробити], і ми почнемо роботу над нею в січні. Я готуюся до успіху. Якщо це буде провал, то я дуже швидко закінчу", - заявив Квентін Тарантіно.

Також для виробництва нового проєкту Тарантіно, який, як відомо, мешкає в Ізраїлі, планує переїхати з сім'єю до Великої Британії у 2026 році.

Якщо ідея з театральною п'єсою відзначиться успіхом, 62-річний режисер обіцяє її екранізувати. Цілком можливо, що саме цей фільм стане його "лебединою піснею", тобто фіналом кар'єри в кінематографі.

Нещодавно Квентін Тарантіно назвав три найулюбленіші фільми свого авторства.

