Історія кохання Українки та єврея на початку Другої світової війни. Дійство розгортається в Маріуполі.

На 12-му Одеському міжнародному кінофестивалі (ОМКФ) відбулася прем'єра фільму "Чому я живий" відомого українського режисера Віллена Новака.

Як передає кореспондент УНІАН, прем'єра пройшла при повному аншлагу, знімальну групу зустріли бурхливими оваціями.

Фільм знятий на Одеській кіностудії приблизно за один рік (роботи над кінострічкою почалися влітку минулого року), але замислювався ще на початку 1990 років. Однак на його виробництво не було коштів.

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Проект вдалося здійснити у зв'язку з тим, що він отримав державну підтримку – картина була затверджена в якості одного з переможців одинадцятого конкурсного відбору Держкіно.

За словами Новака, фільм носить автобіографічний характер - поставлений за сценарієм письменника Євгена Матька.

"Чому я живий" - історія кохання Українки та єврея на початку Другої світової війни. Сюжетна лінія розгортається в Маріуполі й показує життя української та єврейської сімей. У їхніх взаєминах змішані радість і печаль, любов і ненависть, пристрасть і непорозуміння.

Нагадаємо, 12-й Одеський міжнародний кінофестиваль стартував 14 серпня і триватиме по 21 серпня.

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Автор: Лариса Козова