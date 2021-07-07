"Воплі Відоплясова" на чолі з Олегом Скрипкою були одними з хедлайнерів першого дня фестивалю Atlas Weekend.

Гурт «Воплі Відоплясова» відіграв лайв на Atlas Weekend, а також розвіяв інтригу з приводу святкування свого 35-річного ювілею.

«Воплі Відоплясова» на чолі з Олегом Скрипкою були одними з хедлайнерів першого дня фестивалю Atlas Weekend — за традицією, наймасовішого, якщо говорити про кількість відвідувачів. Музиканти вжарили настільки потужний мегамікс зі своїми хітами, що ні в кого не має лишитись сумнівів з приводу того, хто є найкрутішими та найоригінальнішими рокерами України. Під час і після їхнього виступу сторінка колективу в Instagram буквально вибухнула багаточисельними відмітками із фанатськими відео.

Читайте такожПотап і Позитив міцно поцілувалися в губи після камінг-ауту Melovin (відео)Судячи з реакцій (в тому числі у соцмережах), публіка скучила, по-перше, за живими концертами, а по-друге, за первісною енергетикою рок-н-ролу, яку випромінювали «Воплі Відоплясова». Скрипка, як справжній рок-фронтмен, запалював аудиторію між піснями, а більше всього його харизматична поведінка привернула увагу молоді, яка буквально стягнулася якнайближче до сцени.

Прямо під час виступу, добряче розігрівши натовп, Олег Скрипка зробив сюрприз та нарешті оголосив, де і як «ВВ» планують святкувати свій великий 35-й День Народження. Грандіозний - та єдиний в Києві - концерт відбудеться 26 листопада 2021 року у Палаці Спорту. Туди запрошені всі, адже такий ювілей оригінального гурту, який ніколи не вписувався у мейнстрім, але завдяки народній любові сам зробився мейнстрімом — це спільне свято для всіх українців.

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Автор: Ольга Броскова