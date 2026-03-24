Стала відома дата виходу нового серіалу від творця 'Оленя'

Довгоочікуваний серіал Half Man з Річардом Гаддом і Джеймі Беллом налічуватиме шість епізодів.

Прем'єра драматичного серіалу Half Man, який в українському сегменті інтернету проходить під назвами "Напівлюдина" або "Напівчоловік", відбудеться 23 квітня 2026 року на HBO.

Це новий проєкт від шотландського письменника і коміка Річарда Гадда, який прославився у 2024 році на весь світ завдяки драматичному серіалу "Оленя" для Netflix – він виступив його творцем та одночасно виконав у ньому головну чоловічу роль.

Цей серіал був визнаний критиками одним з найкращих за 2024 рік, а також виграв чимало престижних нагород, в тому числі "Еммі" та "Золотий глобус".

Втім, якщо в "Оленя", заснованому на реальній історії з життя Гадда, в центрі сюжету був чоловік-жертва переслідування з боку одержимої ним жінки, то в Half Man режисер навпаки зайде на територію токсичної маскулінності.

Про що серіал Half Man

Як пише BBC, в центрі сюжету опиняться брати Найл і Рубен – не кровні родичі, але ближчі один до одного, ніж бувають рідні. Один – лютий і відданий, інший – тихий і лагідний. Вони були нерозлучні в молодісті, приведені в життя один одного через смерть та обставини.

Але коли Рубен з'являється на весіллі Найла три десятиліття потому, все здається іншим. Він напружений, хитрий, поводиться як сам не свій. І невдовзі відбувається вибух насильства, який катапультує глядачів назад у їхнє життя, від вісімдесятих до наших днів.

Охоплюючи 30 років життя цих зламаних чоловіків, Half Man досліджує братерство, насильство та надзвичайну крихкість чоловічих стосунків. Зрештою, коли все руйнується, іноді саме найближчі стосунки руйнуються найсильніше.

Головні ролі у серіалі виконали сам Гадд та англійський актор Джеймі Белл ("Біллі Елліот", "Джейн Ейр", "Крізь сніг", "Німфоманка", "Рокетмен").

Перший сезон серіалу налічуватиме шість епізодів.

Вас також можуть зацікавити новини: