Інформація про це на початку квітня з'являлася в мережі, але зараз надійшло офіційне підтвердження.

Компанія HBO офіційно анонсувала початок роботи над серіалом про Гаррі Поттера за мотивами книг Джоан Роулінг. Авторка історії запрошена в проект на роль виконавчого продюсера, повідомляє Variety.

Повідомляється, що на глядачів чекають окремі сезони на кожну книгу. Виходити вони будуть протягом 10 років.

Відзначимо, перша книга "Гаррі Поттер і філософський камінь" побачила світ 1997 році, остання - "Гаррі Поттер і дари смерті" - в 2007. Перший фільм за мотивами "поттеріани" вийшов у 2001 році. Головні ролі виконали Деніел Редкліфф, Руперт Грінт і Емма Уотсон. Акторський склад серіалу буде не таким, яким був у фільмах.

"Ми раді дати глядачам можливість відкрити для себе Хогвартс абсолютно по-новому. Гаррі Поттер - це культурний феномен, і очевидно, що тому існує така стійка любов і жага до чарівного світу. У партнерстві з Warner Bros. Television і Дж.К.Роулінг новий серіал Max Original зануриться в кожну з культових книг, якими шанувальники продовжують насолоджуватися протягом всіх цих років", - заявив генеральний директор HBO Max Content Кейсі Блойс в ході прес-конференції.

Тизер серіалу про Гаррі Поттера

Раніше УНІАН писав, що зірка "Гаррі Поттера" Деніел Редкліфф стане батьком.

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