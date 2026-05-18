Вийшов перший трейлер горора 'Її особисте пекло' від режисера 'Драйва' і 'Неонового демона'

Кінокомпанія NEON показала перший трейлер горора "Її особисте пекло" (Her Private Hell), прем'єра якого відбудеться вже цього тижня під час Каннського кінофестивалю – там він змагатиметься за "Золоту пальмову гілку".

Це новий довгоочікуваний фільм від данського режисера Ніколаса Віндінга Рефна, найбільш відомого за стрічками "Бронсон" (2008) з Томом Гарді, "Драйв" (2011) з Раяном Гослінгом та "Неоновий демон" (2016) з Ель Феннінг, а також данською трилогією "Дилер" (1996, 2004, 2005). Остання його робота на сьогоднішній день – мінісеріал "Ковбой із Копенгагена" (2023) для Netflix, тоді як останній повнометражний фільм він випустив аж 10 років тому.

Події його нової стрічки відбуваються у футуристичному мегаполісі, який несподівано накриває загадковий туман. На тлі цього молода дівчина Ель, що переживає важкі часи, вирушає на пошуки свого батька. У цій подорожі її доля перетинається з долею американського солдата, який відважився на відчайдушну місію, щоб вирвати свою дочку з пекла.

Головну роль у фільмі зіграла Софі Тетчер, найбільш відома за горорами "Єретик" (2024) та "Компаньйон" (2025), а також серіалом "Шершні" (2021-2026).

Також у картині задіяні Чарльз Мелтон ("Травень, грудень", "Бойові дії", серіали "Рівердейл", "Сварка"), Дієго Кальва ("Вавилон", серіали "Нарко: Мексика", "Нічний адміністратор"), Крістін Фросет (серіал "Мисливиці") та інші.

Одночасно стало відомо, що в світовий прокат фільм має вийти 24 липня 2026 року.

Зауважимо, що в український прокат "Її особисте пекло" має випустити кінокомпанія "Артхаус Трафік", однак точна дата релізу наразі не оголошена.

