Прем'єра стрічки відбудеться зовсім скоро на Каннському кінофестивалі, але в прокат він вийде лише у серпні-вересні.

Незалежна кінокомпанія A24 показала перший тизер кримінального трилера "З вершин до низин" (Highest 2 Lowest) від оскароносного Спайка Лі ("Малкольм Ікс", "Олдбой", "Чорний куклукскланівець", "П'ятеро однієї крові").

Фільм розповідає про впливового музичного магната, який вимушено опиняється в епіцентрі кримінальних подій, пов'язаних з його сином. Стрічка є англомовним ремейком японського фільму 1963 року "Рай і пекло", який у свою чергу віддалено заснований на детективному романі американського письменника Еда Макбейна "Викуп Кінга" 1959 року.

Головні ролі у стрічці зіграли легендарний Дензел Вашингтон ("Малкольм Ікс", "Тренувальний день", "Маньчжурський кандидат", "Гладіатор II", франшиза "Праведник") і репер ASAP Rocky, який дебютував у кіно ще в 2015 році з незалежною молодіжною кримінальною драмою "Наркотик". Втім, з того часу він здебільшого з'являвся у кіно лише в ролі самого себе.

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Також у фільмі зіграли Джеффрі Райт ("Квант милосердця", "Бетмен", "Американське чтиво", франшиза "Голодні ігри"), Обрі Джозеф (серіал "Плащ і Кинджал") та реперка Ice Spice, для якої це акторський дебют.

Відомо, що Спайк Лі отримав чорновий варіант сценарію до фільму від автора Алана Фокса незадовго до пандемії COVID-19, але згодом дещо переробив його з урахуванням побажань обраного на головну роль Дензела Вашингтона. Зйомки фільму відбулися навесні 2024 року.

Світова прем'єра стрічки відбудеться зовсім скоро на Каннському кінофестивалі, але в обмежений прокат в США він вийде лише наприкінці серпня 2025 року, після чого стане доступний онлайн на Apple TV+ з 5 вересня.

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