Учасник шоу розповів, що перед проектом він обіцяв не закохатися в Мішину одній дівчині.

Учасник шоу "Холостячка" Олександр Еллерт прокоментував скандал, що розгорівся на проекті довкола його друга і суперника Андрія Рибака.

Відповідний пост він написав на своїй сторінці в Instagram.

Читайте такожУ мережу " злили "фото" холостячки " Мішиної з нібито переможцем шоу-вона прокоментувала (відео)"Для мене, як і для багатьох з вас, це теж був сюрприз. На зйомках "Холостячки" ми не нав'язувалися... не лізли... не розпитували... не чіпали й не обговорювали стосунки один одного... І моя позиція в цьому питанні гранично проста: "Всім чим треба — допоможу! Тільки скажи". Але він мовчав!

У підсумку виявилося він і актор, і режисер і, здається, ще в гардеробі номерки видає... а ми з вами глядачі, спостерігаємо за бажанням", - написав Олександр.

За словами Еллерта, він все одно буде ставитися до одного як і раніше, цей скандал не вплине на їхні стосунки.

"Моє ставлення до нього, звичайно, не змінилося", - зазначив друг Рибака.

Скандал на "Холостячці" в 7 ефірі шоу

З Андрієм Рибаком Ксенія Мішина вирушила спочатку на його роботу — на радіо, де провела з ним ефір. У студії також стався поцілунок Ксенії з ним.

Потім дівчина вирушила до нього додому, де Андрій поводився дуже дивно. Пізніше відбулася дуже серйозна розмова. "Я закохався в тебе, Ксеніє Мішина", - зізнався Рибак.

Але він розповів, що перед проектом він обіцяв не закохатися в Мішину одній дівчині. А ще він говорив останній, що після шоу буде з нею.

"Пробач", - сказав Андрій.

"Це якась дика дивина. Тобто виходить, що його "кохаю" нічого не значить", - відповіла Ксенія.

Але в підсумку Рибак залишився на проекті, а шоу покинув Євген Ковтуненко.

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Автор: Ольга Робейко