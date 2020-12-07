Учасник шоу "Холостячка" Олександр Еллерт прокоментував скандал, що розгорівся на проекті довкола його друга і суперника Андрія Рибака.
Відповідний пост він написав на своїй сторінці в Instagram.
Читайте такожУ мережу " злили "фото" холостячки " Мішиної з нібито переможцем шоу-вона прокоментувала (відео)"Для мене, як і для багатьох з вас, це теж був сюрприз. На зйомках "Холостячки" ми не нав'язувалися... не лізли... не розпитували... не чіпали й не обговорювали стосунки один одного... І моя позиція в цьому питанні гранично проста: "Всім чим треба — допоможу! Тільки скажи". Але він мовчав!
У підсумку виявилося він і актор, і режисер і, здається, ще в гардеробі номерки видає... а ми з вами глядачі, спостерігаємо за бажанням", - написав Олександр.
За словами Еллерта, він все одно буде ставитися до одного як і раніше, цей скандал не вплине на їхні стосунки.
"Моє ставлення до нього, звичайно, не змінилося", - зазначив друг Рибака.
Скандал на "Холостячці" в 7 ефірі шоу
З Андрієм Рибаком Ксенія Мішина вирушила спочатку на його роботу — на радіо, де провела з ним ефір. У студії також стався поцілунок Ксенії з ним.
Потім дівчина вирушила до нього додому, де Андрій поводився дуже дивно. Пізніше відбулася дуже серйозна розмова. "Я закохався в тебе, Ксеніє Мішина", - зізнався Рибак.
Але він розповів, що перед проектом він обіцяв не закохатися в Мішину одній дівчині. А ще він говорив останній, що після шоу буде з нею.
"Пробач", - сказав Андрій.
"Це якась дика дивина. Тобто виходить, що його "кохаю" нічого не значить", - відповіла Ксенія.
Але в підсумку Рибак залишився на проекті, а шоу покинув Євген Ковтуненко.
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram