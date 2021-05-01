Відбулася 9 церемонія троянд. Михайло прийняв несподіване рішення.

30 квітня о 19: 00 вийшов 9 випуск 11 сезону проекту "Холостяк-11".

"Холостяк-11" 30.04.2021: як пройшов 9 випуск

Так, в цьому випуску у Михайла Заливака було побачення з Джесікою. Воно пройшло в романтичній обстановці. Також він проводив час з Анною Богдан і подарував їй прикраси, не обійшлося без поцілунків. Було і групове побачення з Анею і Юлею "Зайкою".

Потім всі п'ять дівчат, що залишилися в проекті, - Юля, Джессіка, Розалі, Аня, Даша - вирушили на групове побачення з "холостяком" на яхті. Під час спілкування Міша дізнався багато цікавого про учасниць. Суперниці знову "атакували" Юлю "Зайку", звинувачуючи її в обмані й ескорті.

Крім того, в однієї з дівчат - Даші - були ключі від кімнати "холостяка". Вона принесла йому сніданок в ліжко. Заливако і дівчина потім вирушили на дайвінг.

Церемонія троянд: 9 випуск шоу "Холостяк-11"

На початку церемонії троянд дівчата помітили, що на столі лежало лише три троянди, а їх у проекті залишилося п'ять.

Так, першою троянду отримала спортсменка Даша. Потім квітку Михайло вручив Анні, після неї - Джесіці.

Читайте також"Холостяк" у 8 випуску хотів вигнати одразу двох дівчат, та щось пішло не так (фото)"Тут і зараз немає для тебе троянди", - сказав Заливако Джесіці й вручив їй цілий букет квітів.

І останню троянду отримала Розалі. "Ділити кохання на градації - це для мене дивно... Кохання або є, або його немає. Сподіваюся, ти це зрозумієш", - сказав їй Міша.

9 випуск шоу "Холостяк-11": хто залишив проект

Так, у 9 випуску проект "Холостяк-11" покидає Юля "Зайка". Дівчину від самого початку називали фавориткою шоу.

"Коли не знаходиш слів, краще сказати, що їх немає... Я не розумію, навіщо усміхатися, якщо ти цього не відчуваєш...",- почав "холостяк" своє звернення до Юлі.

Також Михайло вважає, що у "Зайки" немає жодних почуттів до нього.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко