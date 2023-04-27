Нещодавно на телеканалі "1+1 Україна" відбулася прем’єра турецького серіалу "Невірний".

Нещодавно на телеканалі "1+1 Україна" відбулася прем’єра турецького серіалу "Невірний", в основі сюжету якого лежить історія подружньої зради та помсти. Головна героїня на ім’я Асія має чоловіка Волкана. Вона дуже кохає свого обранця, але після того, як знайшла на шарфі коханого пасма чужого жіночого волосся, в її серці оселилася недовіра.

Жінка раз за разом прокручує у голові сценарій того, що вона буде робити у випадку, якщо чоловік їй зраджує. Але навіть не може уявити, з якими труднощами їй доведеться зіткнутися у найближчому майбутньому. Асіє розуміє, що живе в павутинні брехні, а коли спливають подробиці зради, її життя руйнується і вона присвячує себе помсті.

Розповідаємо цікаві факти про серіал, які могли не знати телеглядачі "1+1 Україна".

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Так, виконавиця головної ролі Джансу Дере знайома прихильникам турецьких серіалів, як наложниця Султана Сулеймана та суперниця Хюррем-Султан з відомого серіалу "Величне століття. Роксолана".

Джансу зізналася, що Асія, чий образ вона втілила у стрічці, трохи втомила її за час зйомок, але акторка все одно вважає свого персонажа дуже чуйною та доброю жінкою, яка робить все для свого щастя.

Серіал "Невірний" дуже популярний у Туреччині та за межами країни. Але особливий фурор серіал справив в Іспанії, ставши в 2020 році зарубіжним шоу, що найбільше переглядається.

Джанер Джиндорук, який виконав роль чоловіка Асії Волкана, вважає, що він чудово впорався зі своєю роллю, але при цьому актор заявив, що засуджує тих чоловіків, які ведуть такий спосіб життя. Після деяких сцен в соцмережах на актора посипалися негативні коментарі, адже більшість телеглядачів не змогли розділити роль Джанера та його особисте життя. Акторка Меліс Сезен також зіштовхнулася з шквалом критики за те, що на екрані була коханкою Джанера.

"Невірний" є турецьким ремейком британського психологічного трилера "Доктор Фостер".

Серіал "Невірний" зіштовхнувся з проблемою цензури. Турецькому державному агентству з моніторингу, регулювання та санкціонування радіо- та телевізійних передач не сподобались стосунки чоловіка і дружини. Творцям вдалося переконати агентство у тому, що серіал варто залишити таким, яким він є для того, щоб глядачі зрозуміли мотиви подальшої поведінки героїв.

Під час зйомок перших серій стало відомо, що актриса Озґе Оздер вагітна. На останніх місяцях вагітності стилістам серіалу було важко ховати цікавий стан акторки.

Зйомки серіалу відбувалися у Стамбулі та Текірдагі.

Існує корейська версія серіалу під назвою "Світ одруженої пари" або "Життя у шлюбі".

Серіал із першої серії сподобався глядачам, тому творці вирішили продовжити його на 2 сезон, адже рейтинги кожної серії у Туреччині коливалися між 10 та 11 відсотками.

Нагадаємо, в головних ролях знялися Джансу Дере, Джанер Джиндорук, Меліс Сезен. Серіал був номінований на 7 нагород премії "Золотий метелик-2021" у номінацях "Найкращий серіал", "Найкраща акторка", "Найкращий сценарій" та інші, а також у двох номінаціях цієї же премії у 2022 році. Серіал було адаптовано у декількох країнах серед яких Велика Британія, Франція, Індія, Південна Корея, Філіппіни та інші.

Дивіться серіал "Невірний" по буднях о 17:10 на телеканалі "1+1 Україна".

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