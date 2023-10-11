Також стало відомо, що Херд скаржилася своєму психотерапевту, нібито Джейсона Момоа вимагав її звільнення, приходячи на зйомки в образі Джонні Деппа.

Скандальний бізнесмен Ілон Маск погрожував кінокомпанії Warner Bros., яка хотіла звільнити його колишню Ембер Херд з фільму "Аквамен 2", вихід якого запланований на грудень 2023 року.

Як пише Variety, ще в середині вересня цього року на Reddit спливли нові документи, що стосуються скандального судового процесу між голлівудським екс-подружжям Джонні Деппом і Ембер Херд.

Повідомляється, що шанувальники актора заплатили судові витрати за публікацію документів терапевта Херд, доктора Доун Хьюз. Необроблені записи, записані в блокноті, були частиною торішнього судового процесу і в них Херд скаржилася на ворожу атмосферу на знімальному майданчику "Аквамена".

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"Джейсон (Момоа, виконавець ролі Аквамена – ред.) сказав, що хоче, щоб мене звільнили", – йдеться в записах. – "Джейсон п'яний – запізнився на знімальний майданчик. Одягається як Джонні".

Хоча представник Момоа відмовився коментувати це питання, представник DC спростував слова Херд, заявивши: "Джейсон Момоа завжди поводився професійно на зйомках "Аквамена і загубленого королівства".

Цю думку підтримали й інші джерела видання. "Джейсон працює щосили, любить час від часу випити пива, як і всі, але не з'являється на знімальному майданчику п'яним", – повідомив інсайдер, який був на зйомках фільму в Лондоні в 2021 році, та додав, що дві зірки ладнали між собою. "І він не одягався, як Джонні Депп. Він завжди одягався в цьому богемному стилі".

Як пише видання, сама Херд відмовилася від коментарів, але джерело, близьке до актриси, підтвердило, що записи стосуються знімального майданчика "Аквамена 2" і відображають сеанс, що відбувся 27 грудня 2021 року. Інше джерело, близьке до актриси, говорить, що її адвокати намагалися запобігти оприлюдненню цих терапевтичних записів, які були представлені в суді на запит адвокатів Деппа.

При цьому наголошується, що Момоа був не єдиним з команди "Аквамена", на кого під час сеансів терапії скаржилася Херд. Також вона заявляла, що відчуває себе позбавленою підтримки з боку режисера фільму Джеймса Вана і що з нею поводяться як з ізгоєм через гучну судову тяжбу з колишнім чоловіком.

Ван відмовився від коментарів, тоді як представник DC заявив: "Джеймс відомий тим, що ставиться до членів свого акторського складу і знімальної групи з найбільшою повагою і сприяє створенню позитивної атмосфери співпраці на знімальному майданчику – фільми "Аквамен" не були винятком".

При цьому джерела Variety з обох сторін все ж підтвердили, що Херд мало не звільнили з "Аквамена 2". Відзначається, що після виходу першого фільму в 2018 році, кіностудія і Ван вирішили виключити актрису з сиквела через відсутність у неї хімії з Момоа – вони відправили відповідного листа її адвокату Карлу Остіну, інформуючи його про своє рішення. Джерела підкреслюють, що рішення звільнити Херд не було пов'язане з Деппом і мало місце до того, як він подав позов проти актриси в 2019 році. При цьому Момоа нібито не брав участі у прийнятті таких рішень. Водночас, інше джерело спростувало версію про відсутність хімії між акторами, зазначивши, що Херд провела відповідний тест на хімію з Момоа, перш ніж отримати роль Мери, і обійшла двох інших актрис, які претендували на роль.

Як пише видання, врешті-решт студія так і не звільнила Херд, тому що її колишній Ілон Маск (ходять чутки, що їхній роман закрутився ще тоді, коли Херд була одружена з Деппом – ред.), змусив одного зі своїх адвокатів відправити Warner Bros. гнівного листа з погрозами "спалити все дотла", якщо актрису не повернуть в продовження фільму, повідомило одне з джерел, знайоме з закулісною битвою Warner Bros. проти Херд. Маск не відповів на прохання видання про коментарі.

Відзначимо, перший трейлер супергеройського фільму "Аквамен і загублене Королівство" (Aquaman and The Lost Kingdom) вийшов 14 вересня 2023 року. З трейлера глядачі дізналися, що події фільму відбуваються через кілька років після фіналу першої частини. Тепер Артур Каррі – новий король Атлантиди і одночасно новоспечений батько. Однак старі вороги повертаються, бажаючи знищити все, що дорого для Аквамена. Примітно, що хоч з трейлера і можна здогадатися, що Каррі пов'язав свою долю з Мерою, проте персонаж Ембер Херд був показаний в ролику лише два рази мигцем. Наскільки сильно була скорочена роль актриси, поки що припустити складно.

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