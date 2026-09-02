Вийшов трейлер нового фільму Денні Бойла: прем'єра відбудеться у Венеції (відео)

Онлайн фільм стане доступний на початку 2027 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав перший трейлер біографічної драми "Чорнила" (Ink) – нового фільму культового англійського режисера Денні Бойла ("На голці", "Пляж", "28 днів по тому", "Пекло", "Мільйонер із нетрів", "Транс", "28 років по тому").

Фільм, заснований на реальних подіях, оповідає історію "перезавантаження" англійської таблоїдної газети The Sun після купівлі її активів медіамагнатом Рупертом Мердоком та призначення головним редактором Ларрі Лемба у 1969-1970 роках.

Головні ролі у фільмі зіграли Джек О'Коннелл ("Нескорений", "Емі Вайнгауз: Back To Black", "Грішники", "28 років по тому: Храм кісток", серіал "Північні води"), Гай Пірс ("Мементо", "Залізна людина 3", "Прометей", "Бруталіст", "Сузір'я Великого Пса") та Клер Фой ("Перша людина", "Дівчина у павутинні", "Говорять жінки", серіал "Корона").

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Сценарій до фільму написав британець Джеймс Грем, який найбільше відзначився як автор театральних вистав. Також він працював над сценаріями до серіалів "Корона", "Шервуд" та "Люба Англія".

Світова прем'єра фільму відбудеться вже сьогодня на полях Венеційського кінофестивалю, де він змагатиметься в основній конкурсній програмі.

Водночас в грудні 2026 року він вийде в обмежений прокат в США, а з 8 січня стане доступний онлайн на Netflix.

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