Netflix показав перший трейлер 'На схід від Едему' з Флоренс П'ю (відео)

Прем'єра драматичного мінісеріалу запланована на 1 жовтня 2026 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав перший трейлер драматичного мінісеріалу "На схід від Едему" (East of Eden), головну роль в якому виконала англійська акторка Флоренс П'ю ("Сонцестояння", "Оппенгеймер", "Диво", "Чорна вдова", "Громовержці", франшиза "Дюна").

Проєкт являє собою нову адаптацію однойменного роману американського письменника Джона Стейнбека 1952 року, що описує трагічну долю родини Траск на тлі великих історичних подій – тут є місце коханню, зраді, обов'язку, свободі та відновленню після глибокої травми.

Також у мінісеріалі зіграли Крістофер Ебботт ("Бідолашні створіння", "Вовкулака", серіал "Пастка-22"), Майк Фейст ("Байкери", "Суперники"), Джо Андерс (серіал "Мис страху"), Джозеф Зада (серіал "Невидимі хлопці"), Хун Лі ("Мулан", серіали "Банші", "Залізний кулак", "Друзі і сусіди") та інші.

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Цікавий факт – сценаристкою серіалу виступила акторка Зої Казан, яка є онукою режисера Еліа Казана, що у 1955 році зняв першу повнометражну екранізацію роману "На схід від Едему".

Зйомки шоу проходили з жовтня 2024 року по березень 2025 року в Новій Зеландії.

Прем'єра мінісеріалу запланована на 1 жовтня 2026 року. Він налічуватиме сім епізодів, всі вони вийдуть одночасно.

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