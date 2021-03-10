Українська співачка Ірина Білик зняла кліп на нову пісню "Не стримуй погляд".
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На кадрах вона постала в образі, який для неї створив відомий дизайнер Іван Фролов. Білик одягла корсетну міні-сукню, яка нагадує моду 90-х років. А доповнили вони образ високими рукавичками і панчохами з кристалами.
"Я радий, що в цій роботі Іра виглядає супер сучасно, загадково і в чомусь навіть провокаційно. Її головною ідеєю є моя теорія про те, що жінка — це сонце, а чоловік — це місяць. Коли вони зустрічаються разом на одній орбіті — тоді трапляється сонячне затемнення, або простими слова нова історія кохання", - сказав режисер кліпу Юрій Двіжон.
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