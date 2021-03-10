Співачка зняла кліп на пісню "Не стримуй погляд".

Українська співачка Ірина Білик зняла кліп на нову пісню "Не стримуй погляд".

Читайте такожХіт гурту System Of a Down став найкращою метал-піснею 21 століття

На кадрах вона постала в образі, який для неї створив відомий дизайнер Іван Фролов. Білик одягла корсетну міні-сукню, яка нагадує моду 90-х років. А доповнили вони образ високими рукавичками і панчохами з кристалами.

"Я радий, що в цій роботі Іра виглядає супер сучасно, загадково і в чомусь навіть провокаційно. Її головною ідеєю є моя теорія про те, що жінка — це сонце, а чоловік — це місяць. Коли вони зустрічаються разом на одній орбіті — тоді трапляється сонячне затемнення, або простими слова нова історія кохання", - сказав режисер кліпу Юрій Двіжон.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич