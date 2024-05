В український прокат фільм на основі однойменного літературного бестселера вийде 8 серпня 2024 року.

Кінокомпанія Sony Pictures представила перший трейлер романтичної драми "Покинь, якщо кохаєш" (It Ends with Us) з зіркою серіалу "Пліткарка" та фільму "Вік Адалін" Блейк Лайвлі в головній ролі.

Фільм є екранізацією одноменного літературного бестселера 2016 року американської письменниці Коллін Гувер. Дитинство головної героїні Лілі Блум ніколи не було казковим, адже багато років вона була свідком домашнього насилля з боку батька. Вже у дорослому віці дівчина переїздить до Бостона, щоб почати усе заново та втілити свою мрію – відкрити квітковий магазин. Випадкова зустріч із чарівним нейрохірургом Райлом Кінкейдом змінює її життя. Проте згодом Лілі починає помічати у Райлі сторони, які нагадують її батька. Тож дівчині доведеться зробити складний вибір, щоб розірвати це коло. Ускладнює ситуацію зустріч із Атласом – хлопцем, з яким у підлітковому віці у неї було велике кохання.

Образ романтичного інтереса героїні Лайвлі у фільмі втілив Джастін Бальдоні, найбільш відомий за серіалом "Незаймана Джейн". Він же виступив режисером стрічки. Це вже не перша його робота "по той бік камери" – до цього він також зняв молодіжну мелодраму "За крок один від одного" (2019) та біографічну музичну драму "Хмари" (2020).

Також у фільмі зіграли Брендон Скленар ("Мідвей", "Влада", серіал "1923"), Дженні Слейт (серіали "Парки і зони відпочинку", "Оселя брехні", "Дівчата") та інші.

Як повідомила прес-служба B&H film distribution, в український прокат фільм вийде 8 серпня 2024 року.

Вас також можуть зацікавити новини: