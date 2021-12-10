Співак випустив вже другий трек за останні місяці після повернення в музичну сферу.

Переможець 8 сезону талант-шоу" Х-Фактор "PTASHKIN (справжнє ім'я виконавця Міша Панчишин, - ред.) презентував свою нову пісню - експериментальний трек"параноя".

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"Параноя" - про відносини, які складаються з нескінченних конфліктів і примирень, маніпуляцій і образ. Не потрібно "грати в почуття" і ревнувати. Не варто вигадувати проблеми і в параноїдальній формі про них переживати", - написав співак в описі до нової відеороботи.

Варто відзначити, що Панчишин повернувся до музики після дворічної перерви, новий трек став другою роботою співака за останні місяці після камбека.

Нагадаємо, український співак Дмитро Монатік (MONATIK) презентував кавер на пісню Кузьми Скрябіна"Старі фотографії". Він також поділився, що з нетерпінням чекає на вихід фільму "Я," Побєда "і Берлін", в основі сюжету якого - однойменна повість, літературний дебют покійного українського співака і шоумена Андрія Кузьменка, лідера гурту "Скрябін".

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Автор: Екатерина Малюга