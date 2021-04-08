Екс-учасниця проекту "Голос країни" та українського TikTok-дому ULove home KAREENA дропнула чотири відеороботи на 4 треки зі свого міні-альбому "Твой потолок".
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EP "Твой потолок" - перший міньйон співачки, який потрапляє в настрій підлітків.
"Цей ЕР - флешбеки в мої 14-16 років і те, чим я тоді жила. Без прикрас, мовою, яка зрозуміла кожному підлітку", - розповіла KAREENA.
Співачка представила одразу 4 кліпи на треки з альбому з різними сюжетами. SLAM був знятий в серці великого міста на хендікам.
HEADSHOT - в анімешному образі Сейлор Мун нової генерації.
У відео на титульний трек EP "Твой потолок" дівчина кидає виклик сміливими образами.
А в SHUTTLE транслює лайфстайл нової школи.
Кожну з робіт величезна армія шанувальників артистки, а це понад 220 тисяч в TikTok, прийняли із захопленням. Фани активно підтримують співачку в соцмережах, наспівуючи рядки з альбому і повторюючи трендові танці.
Ф'южн зі стрітстайлу і студійних кадрів, плівки і цифри в кліпах на треки альбому повністю відображають настрій його слухачів: молодих, сміливих і в пошуку себе.
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