Прем'єра відбудеться 10 жовтня.

Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер американського психологічного трилера Саймона Стоуна "Жінка з каюти №10", який є однією з найочікуваніших новинок цього року.

Фільм є екранізацією однойменного роману сучасної британської письменниці Рут Вейр (Рут Веа), який вийшов ще у 2016 році. Режисером виступив австралієць Саймон Стоун ("Розкопки", "Донька"). Роль журналістки Лори Блеклок виконала Кіра Найтлі ("Реальна любов", "Пірати Карибського моря", серіал "Чорні голуби"):

"Під час робочої поїздки на розкішній яхті журналістка стає свідком того, як пізно вночі за борт викидають пасажира. Їй кажуть, що цього не було, оскільки всі пасажири та члени екіпажу на місцях. Незважаючи на те, що їй ніхто не вірить, вона продовжує шукати відповіді, наражаючи на небезпеку власне життя".

Також у стрічці зіграли Гай Пірс ("Пам'ятай", "Прометей", "Залізна людина 3"), Ханна Веддінгем (серіали "Гра престолів", "Тед Лассо"), Кая Скоделаріо (франшиза "Той, хто біжить у лабіринті", "Обитель зла: Раккун-Сіті", серіал "Джентльмени") та інші.

Інші новинки Netflix

Нагадаємо, раніше сервіс назвав дату прем'єри п'ятого сезону серіалу "Емілі в Парижі", який цього разу знімали у Парижі та Римі. Серіал має велику кількість шанувальників.

А документаліст Луїс Тероу планує зняти спін-офф міні-серіалу "Юнацтво", який спричинив багато обговорень проблеми булінгу. У новому серіалі планують висвітлити питання мізогінії.

