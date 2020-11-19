Актору російських серіалів Кирилу Гребенщикову заборонили в’їзд до України на три роки.
Про це в коментарі Українській правді повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.
Читайте також"Свєта, добрий день": Міхалок жорстко розкритикував Тихановську за її позицію щодо Путіна
Росіянина спіймали у «Борисполі», куди той прилетів обхідним шляхом з Мінська. Під час перевірки прикордонники з’ясували, що чоловік відвідував окупований Крим, проте той свої візити на півострів заперечував.
Через порушення законодавства Гребенщикову заборонили в’їзд і повернули його зворотнім рейсом до Білорусі.
За даними Миротворця, Гребенщиков торік знімався у пропагандистському серіалі «Закритий сезон» в Криму. Крім того, брав участь у зйомках ще двох фільмах на півострові у 2017 році.
Кирило Гребенщиков – лауреат премії ФСБ РФ за роль офіцера військової контррозвідки підполковника Сергія Кочубея в серіалі «Фантом».
Інші новини на тему
- Прикордонники затримали чергову групу російських екстремістів
- Україна заборонить Алессандро Сафіна співати в Україні, якщо той виступить в окупованому Криму
- Сігал, Бабкіна, Панін та інші: Мінкульт склав "чорний список" осіб, які загрожують нацбезпеці (документ)
- СБУ дозволила відвідувати Україну двом іспанським журналістам з чорного списку
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram