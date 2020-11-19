Росіянин неодноразово знімався у серіалах і фільмах на території окупованого Криму.

Актору російських серіалів Кирилу Гребенщикову заборонили в’їзд до України на три роки.

Про це в коментарі Українській правді повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

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Росіянина спіймали у «Борисполі», куди той прилетів обхідним шляхом з Мінська. Під час перевірки прикордонники з’ясували, що чоловік відвідував окупований Крим, проте той свої візити на півострів заперечував.

Через порушення законодавства Гребенщикову заборонили в’їзд і повернули його зворотнім рейсом до Білорусі.

За даними Миротворця, Гребенщиков торік знімався у пропагандистському серіалі «Закритий сезон» в Криму. Крім того, брав участь у зйомках ще двох фільмах на півострові у 2017 році.

Кирило Гребенщиков – лауреат премії ФСБ РФ за роль офіцера військової контррозвідки підполковника Сергія Кочубея в серіалі «Фантом».

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Автор: Яна Ставська