Музикантам довелося повністю переписати пісню.

Відбулась прем'єра нового кліпу та конкурсної версії пісні «Шум» представників України на Євробаченні-2021 гурту Go_A Band.

В ефірі UA:Першого виконавці пожартували, що після виходу в них ще буде кілька годин відпочинку, а далі підготовка до виступу продовжиться.

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Раніше солістка гурту Катерина Павленко в ефірі Суспільного заявила, що їм довелося повністю переписати пісню «Шум», з якою вони будуть представляти Україну на конкурсі в Нідерландах.

Музиканти скоротили хронометраж пісні до 3-х хвилин, як того вимагає регламент конкурсу. Новий текст також ґрунтується на українському фольклорі.

«Новий текст є начебто сиквелом до попередньої версії, продовженням пісні, яку випустили у січні, але трохи в іншому настрої, бадьорому. Так, у старій версії ми закликали весну і сподівалися на неї, а в новій вона вже прийшла, і всі дуже раді», – пояснила Павленко.

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Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні.

Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.

Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються в силі.

Для участі в шоу всі переможці відборів повинні представити нові пісні. Від України на конкурс поїде група Go_A з піснею «Шум».

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Автор: УНІАН