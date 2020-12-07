Композиція увійшла до восьмого альбому Black Eyed Peas під назвою Translation.

Хіп-хоп-група Black Eyed Peas і колумбійська співачка Шакіра випустили кліп на пісню Girl Like Me.

Читайте такожШакіра вперше за довгий час випустила нову пісню (аудіо)Композиція увійшла до восьмого альбому Black Eyed Peas під назвою Translation, реліз якого відбувся в червні цього року.

Крім Шакіри, в його записі взяли участь Джей Бальвін, Maluma, Tyga і French Montana, передає 112.ua.

У музичному відео учасники Black Eyed Peas читають реп, а Шакіра співає, займається аеробікою і катається на скейті.

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Автор: УНІАН