У кінці випуску стане відомо, чи залишаться молодята разом.

18 червня о 20:20 на телеканалі "1+1" покажуть третій епізод 7-го сезону романтичного шоу "Одруження наосліп". Героєм нового випуску стане 50-річний екс-міністр екології та кандидат у президенти України Ігор Шевченко.

"Дівчата зараз обмежуються шопінгом і подорожами. Вони не цікавляться історією та культурою. У стосунках мені потрібна інтелектуальна партнерка. Також з іншого боку, дівчина повинна знати іноземні мови, правила етикету. У неї повинно бути чудове почуття стилю. Мені подобаються стрункі дівчата, які стежать за собою, але не зловживають пластичною хірургією", - сказав Шевченко.

Читайте такожВ'ячеслав Узєлков уперше після розлучення покаже свою нову обраницю, це станеться на шоу "Одруження наосліп"Його нареченою стала 31-річна жінка Ірина, у неї дві вищі освіти, вона знає дві іноземні мови. Зараз дівчина професійна вейкбордистка і тренер з йоги.

"Мій ідеальний чоловік активний, спортивний, ввічливий та інтелектуальний. Він повинен бути реалізований і статусний. Обов'язково старший за мене, тому що мені важливо, щоб людина була досвідчена. І найголовніше - він повинен сподобатися моєму батькові, а це - завдання не з легких", - розповіла наречена Ірина.

На молодят чекає відвідування офіційного заходу, іспит на знання етикету, а також знайомство з батьком нареченої.

Що відомо про шоу "Одруження наосліп"

"Одруження наосліп" виходить в ефірі телеканалу вже 6 років поспіль і є власною розробкою телеканалу. У 2012 році проект став переможцем пітчингу ідей, організатором якого була група "1+1 медіа", а у 2013, на C21 / FRAPA Format Award в Каннах, формат увійшов в топ-5 найкращих форматів року.

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Автор: Ольга Робейко