У "Кріпосної" буде і четвертий сезон / фото СТБ
Не встиг вийти третій сезон серіалу "Кріпосна", як глядачі почали цікавитися, а чи буде ще продовження костюмованої багатосерійної драми.
Читайте такожСтало відомо, коли вийде новий сезон серіалу "Кріпосна"Відповів на це запитання на своїй сторінці в Instagram зірка "Кріпосної" Тарас Цимбалюк, який зіграв коваля Назара.
"Вже третій місяць йдуть зйомки четвертого, завершального сезону серіалу "Кріпосна", який восени 2022 року з'явиться на СТБ", - розповів актор.
Як виходитиме серіал "Кріпосна" 3 сезон
Серіал виходитиме на СТБ з понеділка по четвер о 20:15, починаючи з 1 листопада.
"Кріпосна" 3 сезон-графік виходу серій
- 1 і 2 серії ― 1 листопада о 20:15
- 3 і 4 серії ― 2 листопада о 20:15
- 5 і 6 серії ― 3 листопада о 20:15
- 7 і 8 серії ― 4 листопада о 20:15
- 9 і 10 серії ― 8 листопада о 20:15
- 11 і 12 серії ― 9 листопада о 20:15
- 13 і 14 серії ― 10 листопада о 20:15
- 15 і 16 серії ― 11 листопада о 20:15
- 17 і 18 серії ― 15 листопада о 20:15
- 19 і 20 серії ― 16 листопада о 20:15
- 21 і 22 серії ― 17 листопада о 20:15