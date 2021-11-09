Восени 2022 року вийде новий сезон серіалу "Кріпосна".

Не встиг вийти третій сезон серіалу "Кріпосна", як глядачі почали цікавитися, а чи буде ще продовження костюмованої багатосерійної драми.

Читайте такожСтало відомо, коли вийде новий сезон серіалу "Кріпосна"Відповів на це запитання на своїй сторінці в Instagram зірка "Кріпосної" Тарас Цимбалюк, який зіграв коваля Назара.

"Вже третій місяць йдуть зйомки четвертого, завершального сезону серіалу "Кріпосна", який восени 2022 року з'явиться на СТБ", - розповів актор.

Як виходитиме серіал "Кріпосна" 3 сезон

Серіал виходитиме на СТБ з понеділка по четвер о 20:15, починаючи з 1 листопада.

"Кріпосна" 3 сезон-графік виходу серій

1 і 2 серії ― 1 листопада о 20:15

3 і 4 серії ― 2 листопада о 20:15

5 і 6 серії ― 3 листопада о 20:15

7 і 8 серії ― 4 листопада о 20:15

9 і 10 серії ― 8 листопада о 20:15

11 і 12 серії ― 9 листопада о 20:15

13 і 14 серії ― 10 листопада о 20:15

15 і 16 серії ― 11 листопада о 20:15

17 і 18 серії ― 15 листопада о 20:15

19 і 20 серії ― 16 листопада о 20:15

21 і 22 серії ― 17 листопада о 20:15

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Автор: Ольга Робейко