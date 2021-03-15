Прем'єра фільму запланована на 28 травня.

Компанія Disney опублікувала другий трейлер фільму «Круелла» з акторкою Еммою Стоун у головній ролі.

Ролик з'явився на YouTube-каналі Walt Disney Studios.

У ролику розповідається про становлення лиходійки, яка у фільмі «101 далматинець» мріяла справити собі шубу із собачих шкурок.

Фільм «Круелла»: трейлер

Фільм «Круелла»: що відомо про картину

Прем'єра запланована на 28 травня.

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Фільм зняв режисер Крейг Гіллеспі («Я, Тоня»), дизайнером костюмів виступила лауреат «Оскара» Дженні Біван («Божевільний Макс: Дорога люті»).

Дія «Круелли» розгортається в Лондоні в 70-і роки двадцятого століття, під час розквіту панк-року.

Сюжет. Дівчина на ім'я Естелла де Віль працює прибиральницею, але мріє займатися провокаційним мистецтвом та дизайном. Під впливом баронеси фон Хельман Естелла віддається темній стороні своєї особистості та перетворюється на Круеллу.

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Автор: Катерина Шварц