Прем'єра фільму запланована на 3 червня.

У мережі з'явився новий трейлер фільму "Круелла".

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Художній фільм "Круелла" розповість історію становлення самої легендарної бунтарки і наймоднішої лиходійки Disney - Круелли де Віль. Роль Естелли, вона ж Круелла, на екрані втілить володарка премії "Оскар" Емма Стоун.

У ролі баронеси, глави престижного модного будинку, яка виводить Естелла з небуття у вищий світ - неймовірна Емма Томпсон. Дія відбувається в Лондоні 70-х років, охопленому культурою панк-року. Режисер фільму Крейг Гіллеспі пропонує по-новому поглянути на єдину в своєму роді лиходійку.

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Автор: Діана Могилєвич