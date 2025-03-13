В український прокат фільм вийде 22 травня 2025 року.

Кінокомпанія Walt Disney Pictures представила перший повний трейлер пригодницької комедії "Ліло і Стіч" (Lilo & Stitch), що є адаптацією культового однойменного діснеївського мультфільму 2002 року.

Новий ігровий фільм з елементами камп'ютерної графіки розповідає зворушливу та веселу історію про самотню гавайську дівчинку Ліло та втікача-прибульця на ім'я Стіч, чимось схожого на коалу та пса одночасно, який допомагає згуртувати її зруйновану сім'ю.

Головну роль у стрічці зіграла юна гавайська акторка Майя Келоха, для якої це перша поява на великих екранах.

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Також у стрічці задіяні Зак Галіфіанакіс (франшиза "Похмілля у Вегасі", "Бердмен"), Біллі Маґнуссен ("Зліт", "Придорожній заклад"), Ганна Ваддінгем (серіали "Гра престолів", "Тед Лассо") та інші.

Режисером фільму виступив Дін Флейшер Кемп, який до цього працював над експериментальним незалежним кіно.

Як повідомила прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 22 травня 2025 року.

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