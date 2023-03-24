Прем'єра серіалу, заснованого на реальних подіях, відбудеться 27 квітня 2023 року.

Стрімінговий сервіс HBO Max випустив повний трейлер міні-серіалу "Любов і смерть" (Love and Death) в жанрі кримінальна драма, що є одним з найочікуваніших ТВ-шоу 2023 року.

Серіал заснований на реальних подіях, що сталися в 1980-х роках в США, і оповідає про зразкову домогосподарку з Техасу Кенді Монтгомері, яка через ревнощі зарубала сокирою свою найкращу подругу Бетті Гор. За якийсь час до вбивства Монтгомері закрутила роман з чоловіком жертви Алланом.

Роль Кенді Монтгомері в майбутньому серіалі виконала Елізабет Олсен, найбільш відома за роллю Ванди Максімофф у кіновсесвіті Marvel, а роль Бетті Гор дісталася Лілі Рейб, яка, в першу чергу, запам'яталася глядачам за кількома сезонами "Американської історії жаху".

Роль чоловіка Гор і коханця Монтгомері Аллана виконав Джессі Племонс, рік тому номінований на "Оскар" за роль у фільмі "Влада пса".

Також в серіалі задіяні Крістен Ріттер (серіал "Джессіка Джонс"), яка зіграла роль подруги Монтгомері, та Патрік Ф'юджіт (серіал "Ізгой", комп'ютерна гра "Останні з нас: Частина II"), якому дісталася роль чоловіка головної героїні Пета Монтгомері.

Режисером серіалу виступила Леслі Лінка Глаттер, в послужному списку якої, серед іншого, такі серіали, як "Твін Пікс", "Справжня кров", "Батьківщина", "Божевільні", "Менталіст", "Хороша дружина", "Милі ошуканки" і багато інших.

Прем'єра серіалу відбудеться 27 квітня 2023 року. Всього він матиме шість епізодів.

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