Кадр з серіалу / twitter.com/LuciferNetflix
Сервіс Netflix повідомив, що фінальний сезон серіалу "Люцифер" вийде 28 травня 2021 року.
Читайте такожTamerlanAlena випустили кліп на свій новий хіт "Святая вода"
В цілому очікується десять серій в останньому сезоні. Цікаво, що п'ятий сезон повинен був стати фінальним, але шоу вирішили продовжити.
Згідно з сюжетом, занепалий ангел Люцифер Морнінгстаре вирішує трохи пожити на Землі. І буде він жити в Лос-Анджелесі. У головних ролях зіграють Том Елліс, Лорен Джерман, Кевін Алехандро та інші.
Інші новини УНІАН:
- Netflix показав трейлер фантастичного трилера про подорож на Марс (відео)
- Прем'єра серіалу з українкою зібрала 200 млн переглядів у Китаї
- "Чорний Адам" з Дуейном "Скелею" Джонсоном отримав новий постер
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram