Шостий сезон буде фінальним.

Сервіс Netflix повідомив, що фінальний сезон серіалу "Люцифер" вийде 28 травня 2021 року.

Читайте такожTamerlanAlena випустили кліп на свій новий хіт "Святая вода"

В цілому очікується десять серій в останньому сезоні. Цікаво, що п'ятий сезон повинен був стати фінальним, але шоу вирішили продовжити.

Згідно з сюжетом, занепалий ангел Люцифер Морнінгстаре вирішує трохи пожити на Землі. І буде він жити в Лос-Анджелесі. У головних ролях зіграють Том Елліс, Лорен Джерман, Кевін Алехандро та інші.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич