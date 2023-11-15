Фільм має вийти в прокат 14 лютого 2024 року.

Кінокомпанія Sony випустила перший трейлер супергеройського бойовика "Мадам Павутина" (Madame Web), що стане п'ятим фільмом медіафраншизи "Всесвіт Людини-павука від Sony".

Фільм познайомить глядачів з новою супергероїнею – ясновидицею Кассандрою Вебб, чиї екстрасенсорні здібності дозволяють їй бачити "павучий світ". Судячи з трейлеру, стрічка розповість про те, як саме вона отримала свої здібності.

При цьому протягом фільму Вебб доведеться рятувати від загадкового нападника кількох дівчат, одна з яких є Джулією Карпентер – майбутньою Жінкою-павуком.

Головну роль у фільмі виконала Дакота Джонсон (франшиза "50 відтінків сірого"). Також у стрічці задіяні Сідні Свіні (серіали "Ейфорія", "Білий лотос"), Ізабела Монер ("Трансформери: Останній лицар", серіал "100 кроків: Встигнути до старших класів"), Тахар Рахім ("Мавританець", "Наполеон"), Емма Робертс (серіали "Американська історія жаху", "Королеви крику"), Адам Скотт (серіали "Парки та зони відпочинку", "Розрив", "Велика маленька брехня") та інші.

Режисером фільму виступила С. Дж. Кларксон, найбільш відома роботою над окремими епізодами серіалів "Герої", "Декстер", "Доктор Хаус", "Помаранчевий – хіт сезону", "Джессіка Джонс", "Спадщина" та багатьма іншими.

Фільм має вийти в прокат 14 лютого 2024 року.

Нагадаємо, раніше в рамках "Всесвіту Людини-павука від Sony" вийшли такі фільми, як "Веном", "Веном 2: Карнаж" та "Морбіус". Четвертим фільмом серії мав стати "Крейвен-мисливець", однак його реліз перенесли з осені 2023 року на літо 2024 року через страйк акторів Голлівуду.

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