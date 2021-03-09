На Євробаченні-2021 Росію представить співачка Manizha.
Читайте такожДиспетчерка зі Львова підкорила суддів "Голосу країни" (фото, відео)Про це стало відомо в ефірі російського "Першого каналу".
Російсько-таджицька співачка Маніжа Сангін виступить з піснею «Російська жінка» (Russian Woman).
Раніше співачка виконала російську версію саундтреку «На шлях воїна встаю» до американського драматичного художнього фільму «Мулан».
Серед претендентів були учасник «Голосу» Антон Бєляєв з групою Therr Maitz і група 2маші.
Як відомо, раніше група Little Big відмовилася брати участь у конкурсі.
Євробачення-2021: що відомо
- Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні.
- Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.
- Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються в силі.
- Для участі в шоу всі переможці відборів повинні представити нові пісні.
- Від України на конкурс поїде група Go_A з піснею "Шум". Прем'єра нового кліпу відбудеться 9 березня.
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram