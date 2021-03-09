Співачці 29 років / скріншот

На Євробаченні-2021 Росію представить співачка Manizha.

Читайте такожДиспетчерка зі Львова підкорила суддів "Голосу країни" (фото, відео)Про це стало відомо в ефірі російського "Першого каналу".

Російсько-таджицька співачка Маніжа Сангін виступить з піснею «Російська жінка» (Russian Woman). 

Раніше співачка виконала російську версію саундтреку «На шлях воїна встаю» до американського драматичного художнього фільму «Мулан».

Серед претендентів були учасник «Голосу» Антон Бєляєв з групою Therr Maitz і група 2маші. 

Як відомо, раніше група Little Big відмовилася брати участь у конкурсі.

Євробачення-2021: що відомо

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Автор: УНІАН