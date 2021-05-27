Серіал розповість про зведеного брата Тора.

Кіностудія Marvel показала постери з персонажами серіалу "Локі", прем'єра якого запланована на 9 червня.

На постерах можна побачити самого Локі, якого зіграє знаменитий актор Том Хіддлстон. А також в серіалі з'являться три нових персонажа - агент "Управління тимчасовими змінами" Мобіус (Оуен Вілсон), суддя Ренслейер (Гуга Мбата-Роу) і мисливиця Б-15 (Вунмі Мосаку).

Згідно з сюжетом, у фіналі фільму "Месники: фінал" Локі, який втік, зв'язується з таємною організацією Time Variance Authority і подорожує в часі, переживаючи найдивніші моменти людської історії.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич