22 червня Меріл Стріп святкує свій день народження.

Сьогодні, 22 червня, голлівудській актрисі Меріл Стріп виповнилося 72 роки. Вона улюблениця мільйонів глядачів, особливо після ролей в культових фільмах.

Кінодебют Стріп відбувся в 1977 році з виходом на широкі екрани мелодрами Фреда Ціннемана "Джулія". Першу номінацію на "Оскар" актриса отримала за роль Лінди у військовій драмі Майкла Чіміно "Мисливець на оленів", першу статуетку - за роль дружини головного героя в соціальній драмі "Крамер проти Крамера", другу - за виконання ролі польської емігрантки Софі Завістовскі в драмі "Вибір Софі", третю - за перевтілення в прем'єр-міністра Великобританії Маргарет Тетчер в біографічній стрічці "Залізна леді".

Також вона є володаркою премій "Еммі", "Супутник", дворазовий лауреат премій BAFTA і премії Гільдії кіноакторів США, дев'ятиразова володарка премії "Золотий глобус", лауреат почесної премії "Сезар" і власниця іменної зірки на Голлівудській "Алеї Слави". Крім найавторитетніших кінопремій, Стріп є призером двох найбільших кінофестивалів світу - Каннського (1989) і Берлінського (2003).

"Мисливець на оленів"

Фільм вийшов на великі екрани 8 грудня 1978 року. У цій картині Меріл Стріп зіграла подругу Ніка Лінду, в яку був закоханий Майкл (Роберт Де Ніро).

"Крамер проти Крамера"

Цей фільм займає 3-е місце в списку "10 кращих судових драм" списку "10 кращих американських фільмів в 10 класичних жанрах". Також він отримав п'ять статуеток премії "Оскар".

"Вибір Софі"

Робота Меріл Стріп у "Виборі Софі" була високо оцінена, і вона отримала премію "Оскар" за найкращу жіночу роль. Фільм також був номінований на премії за найкращу операторську роботу, за найкращий дизайн костюмів, за найкращу музику і за найкращий адаптований сценарій.

"Диявол носить Prada"

Фільм привернув до себе увагу, серед іншого, тим, що, на думку критиків, прототипом однієї з головних героїнь стала Анна Вінтур (яку зіграла Меріл Стріп), редактор журналу Vogue, відома своїм жорстким стилем керівництва. Фільм є одним з рекордсменів за витратами на костюми, які склали близько мільйона доларів.

"Залізна леді"

Цей фільм отримав "Оскар". І не дарма, адже сюжет дуже захоплюючий. Картина відкривається сценою, в якій літня Маргарет Тетчер (Меріл Стріп) купує в магазині молоко і газету. Прийшовши додому, вона обговорює поточне становище Англії зі своїм чоловіком Денисом (Джим Бродбент). Прислуга, яка заходить в кімнату під час розмови, виявляє, що Тетчер розмовляє сама з собою, крім неї в кімнаті нікого немає.

"Нехай говорять"

"Нехай говорят" вийшла в 2020 році. Це нова робота Меріл Стріп. Фільм розповідає про відому письменницю, яка відправляється з кращими подругами і племінником в морську подорож. Але, хто знає чим вона закінчиться?

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Автор: Діана Могилєвич