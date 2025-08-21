Мінісеріал стане доступний на Netflix з 18 вересня 2025 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав перший трейлер кримінального мінісеріалу "Чорний кролик" (Black Rabbit) з зірковим акторським складом.

За сюжетом, коли в житті процвітаючого нью-йорського бізнесмена раптово з'являється його брат-невдаха, під загрозою опиняється все, чого він досяг у житті.

Головні ролі в шоу виконали Джуд Лоу ("Талановитий містер Ріплі", "Ґаттака", "Капітан Марвел", франшизи "Шерлок Холмс", "Фантастичні звірі", серіал "Молодий Папа") та Джейсоном Бейтман ("Air Jordan", "Ручна поклажа", франшиза "Нестерпні боси", серіал "Озарк").

Також у серіалі задіяні Клеопатра Коулмен ("Безмежний басейн", "Павутиння", "Бунтівний місяць"), Дагмара Домінчик ("Присцилла", серіал "Спадкоємці"), Одеса Янг ("Нація вбивць", "Кривавий лыдер", "Прокляті") та інші.

Творцем серіалу виступив американський сценарист Зак Бейлін, який раніше працював над фільмами "Король Річард", "Крід ІІІ", "Гран Туризмо", "Боб Марлі: One Love", "Ворон" та "Кривавий лідер".

Мінісеріал налічуватиме вісім епізодів, усі вони стануть доступні на Netflix з 18 вересня 2025 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, ще одну новинку з Джудом Лоу українські кіномани зможуть подивитися в кінотеатрах вже у вересні цього року. Мова йде про напружений трилер про виживання "Едем" від режисера Рона Говарда. Також у фільмі зіграли Ана де Армас, Ванесса Кірбі, Сідні Свіні, Даніель Брюль, Річард Роксбург, Фелікс Каммерер, Тобі Воллес та інші.

