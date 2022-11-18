В український прокат мультфільм вийде 15 червня 2023 року.

Вийшов дубльований трейлер нової анімації від Disney та Pixar "Стихії" (Elemental).

Як повідомляє прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат мультфільм вийде 15 червня 2023 року. Події мультфільму розгортатимуться у місті Стихій, у якому разом проживають вогняні, водяні, земляні та повітряні мешканці. Теплинка – рішуча, кмітлива і запальна дівчина – дружить з веселим хлопцем на ім'я Плин, який звик пливти за течією у житті. Їхня дружба кидає виклик переконанням Теплинки про світ, у якому вони живуть.

Режисером мультфільму виступив Пітер Сон, який до цього поставив 3D-анімацію "Добрий динозавр". Також він працював як автор історій та аніматор у командах, які створили такі відомі анімаційні фільми, як "У пошуках Немо", "Суперсімейка", "Рататуй", "ВОЛЛ·І" та "Вперед і вгору".

Чим відома студія анімації Pixar

Студія комп'ютерної анімації Pixar була створена у 1986 році на базі Graphic Group компанії Lucasfilm та нині є одним з лідерів цього напрямку. Її засновники власне і створили компютерну анімацію. З 2006 року Pixar належить компанії Disney.

За роки свого існування Pixar створила такі анімаційні хіти, як "Історія іграшок" (1995), "Корпорація монстрів" (2001), "У пошуках Немо" (2003), "Суперсімейка" (2004), "Тачки" (2006), "Рататуй" (2007), "ВОЛЛ·І" (2008), "Вперед і вгору" (2009), "Відважна" (2012), "Душа" (2020), "Лука" (2021), "Лайтер" (2022) та багато інших.

Вас також можуть зацікавити новини: