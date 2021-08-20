На ОМКФ відкрився "Фестиваль фестивалів" - глядачі побачили чотири фільми іноземних режисерів.

На 12-му Одеському міжнародному кінофестивалі (ОМКФ) секція "Фестиваль фестивалів" відкрилася картиною данського режисера Йоакіма Трієра "Найгірша людина на світі".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ОМКФ.

"Найгірша людина у світі" оповідає про життя 30-річної Юлії, що наповнене викликами і питаннями. Актриса Ренате Рейнсве, яка зіграла в картині, отримала цьогоріч приз за кращу жіночу роль на Каннському міжнародному кінофестивалі.

Секцію продовжила анімаційна фантастична історія "Криптозоопарк" Деша Шо, яка отримала у цьому році нагороду NEXT кінофестивалю "Санденс" і особливу нагороду журі конкурсу Generation 14plus Берлінського МКФ.

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"Крім того, у секції "Спеціальні покази" продемонстрований американський онтологічний фільм "Рік нескінченної бурі". Стрічка представляє собою любовний лист до кінематографу, знімалася в США, Ірані, Чилі, Китаї і Таїланді сімома найважливішими режисерами сучасності", - розповіли у прес-службі.

Також у програмі ретроспективних показів продемонстровано фільм "Три кольори: синій" Кшиштофа Кесльовського. Це перша частина трилогії режисера, що розповідає про Жюлі, яка після загибелі чоловіка і дитини намагається знайти своє місце в житті.

Програму української ретроспективи "Незалежні" представив драматичний фільм "Плем'я" Мирослава Слабошпицького. Ця стрічка стала першим фільмом у світі, знятим без єдиного слова –присутня виключно українська жестова мова. Картина була представлена на понад 100 кінофестивалях світу, де отримала понад 40 нагород, серед яких Європейський кіноприз і три призи Каннського кінофестивалю.

Як повідомляв УНІАН, 12-й Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) стартував 14 серпня і триватиме по 21 серпня.

Автор: Лариса Козова