Дорофєєва скоро випустить новий кліп / instagram.com/nadyadorofeeva
Українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram коротке відео, на якому співає свою нову пісню.
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Ймовірно, це кадри нового кліпу, який зовсім скоро Надя випустить. На відео вона постала в чорних штанях і білій майці. А також Дорофєєва зробила два високих хвостики.
"Обережно, злив треку! 05.03 відкрию вам першу музичну сторі мого EP", - підписала відео Надя.
Шанувальники в передчутті нової пісні. Після того як Дорофєєва пішла в сольне плавання і випустила трек gorit, кліп переглянули понад 30 мільйонів осіб.
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