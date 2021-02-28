Поки назву нового треку невідомо.

Українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram коротке відео, на якому співає свою нову пісню.

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Ймовірно, це кадри нового кліпу, який зовсім скоро Надя випустить. На відео вона постала в чорних штанях і білій майці. А також Дорофєєва зробила два високих хвостики.

"Обережно, злив треку! 05.03 відкрию вам першу музичну сторі мого EP", - підписала відео Надя.

Шанувальники в передчутті нової пісні. Після того як Дорофєєва пішла в сольне плавання і випустила трек gorit, кліп переглянули понад 30 мільйонів осіб.

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Автор: Діана Могилєвич