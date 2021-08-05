У кліпі розповідається історія відносин подружжя.

Український артист Володимир Дантес вперше за останній час випустив новий кліп на пісню "Дівчинка".

"Я згадав, що колись писав пісню, в яку сам не вірив - це пісня "Дівчинка". Ця пісня про наше знайомство з Надею. Цього року, в серпні виповнилося 10 років як ми разом, і я присвятив цю пісню нашій першій зустрічі", - сказав Дантес.

Також він додав, що в кліпі можна помітити ті емоції, які він відчуває кожен день, коли дивиться на Дорофєєву.

"Все як тоді, коли ми були молодші, і вся ця історія про те, що любов живе три роки - це повна нісенітниця. Любов постійно з тобою, якщо дивишся на людину кожен день і любиш її. Просто вона змінюється, стає іншою, переходить з пристрасті в глибоке почуття, хоча і пристрасть теж присутня", - додав артист.

Читайте також"Ах": Земфіра несподівано випустила новий міні-альбом

Крім того, Дантес розповів одну захоплюючу історію, яка трапилася ще на початку їх відносин з Надею.

"Нам сьогодні 10 років! Ми ставали особистостями поруч один з одним. І пережили всі наші зміни. Ця цифра прям шокує. Третину життя розділили. 10 років тому, коли ми ще приховували стосунки, стався один випадок. Ми про нього часто розповідали. Нас зняв папараці, Надя помітила це і я викупив карту за 100$. Десь 5 або 6 років тому ми втратили цю картку при переїздах. Про що сильно шкодували і теж говорили про це в багатьох інтерв'ю. Оскільки це відео відображало нашу любов на всі 1000%. Коли готував це відео і шукав архівний матеріал, серед багатьох флешок і карт пам'яті, виявилася вона. Як? Я досі не розумію. І вважаю, це справжнє диво. Як і те що ми разом дорослішали і все одно ніщо не похитнуло нашу любов. Це диво", - підсумував артист.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич