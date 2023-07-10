Фільм має вийти в прокат 22 листопада 2023 року.

Кінокомпанія Apple TV представила перший трейлер епічної історичної драми "Наполеон" (Napoleon) від культового режисера Рідлі Скотта ("Чужий", "Той, що біжить по лезу", "Солдат Джейн", "Гладіатор", "Марсіанин", "Дім Гуччі", "Остання дуель").

За офіційною інформацією, фільм тривалістю 158 хвилин розповість про те, як простий французький офіцер Наполеон Бонапарт прийшов до влади, став імператором Франції та одним з найвідоміших полководців в історії, а потім усе втратив та став вигнанцем. Також у фільмі широко висвітлюватимуться стосунки Наполеона з його дружиною Жозефіною.

Роль Наполеона виконав оскароносний Хоакін Фенікс ("Гладіатор", "Знаки", "Майстер", "Марія Магдалина", "Джокер"), а його дружину Жозефіну зіграла Ванесса Кірбі ("Ціна правди", "Фрагменти жінки", франшиза "Місія нездійснена").

Крім того, у фільмі зіграли Тахар Рахім ("Марія Магдалина", "Мавританець"), Людівін Саньє ("8 жінок", "Басейн", "Молодий Папа", "Люпен") та інші.

Сценарій до фільму написав Девід Скарпа, найбільш відомий за сценаріями до фільмів "Останній замок", "День, коли Земля зупинилась", "Усі гроші світу" та майбутнього "Гладіатор 2" (над останніми двома фільмами він працював разом з Рідлі Скоттом).

Фільм "Наполеон" має вийти в прокат 22 листопада 2023 року.

Нагадаємо, нещодавно Хоакін Фенікс також завершив зйомки у фільмі "Джокер: Божевілля на двох", який має вийти на екрани в жовтні 2024 року. Його партнеркою на екрані стала Леді Гага, якій дісталася роль Харлі Квін.

Вас також можуть зацікавити новини: