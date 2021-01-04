Названі найбільш очікувані фільми 2021 року, серед яких як нові релізи так і ті картини, що мали вийти ще торік, але через пандемію коронавірусу їхню прем'єру перенесли.
Список картин опублікувало видання Variety.
Навесні очікується вихід таких картин, як "Поїздка в Америку", анімаційний фільм "Рейя і останній дракон" і кримінальна драма "Множинні святі Ньюарка" - приквел серіалу "Клан Сопрано". Крім того, відбудуться релізи фільму "Морбіус", заключної частини Бондіани "Не час вмирати", науково-фантастичного бойовика "Годзілла проти Конга", блокбастера Marvel "Чорна вдова" і бойовик "Форсаж 9".
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Серед літніх прем'єр видання виділило наступні: "Мисливці за привидами: спадкоємці", "На висоті", "Міньйони: Грювітація", "Французький диспетчер", "Веном: Хай буде Карнаж", "Космічний джем 2", "Топ Ган: Меверік", "Шан-Чи і легенда десяти кілець", "Кендімен", "Круїз по джунглях" і "Загін самогубців: місія навиліт".
Восени рекомендується подивитися стрічки "Дюна", "Остання дуель", "Три тисячі років очікування", "Місія нездійсненна-7", а також біографічну кінокартину "Елвіс".
Взимку очікуються прем'єри таких фільмів, як "Вестсайдська історія", третя частина "Людини-павука", "Алея кошмарів", "Матриця-4", "Макбет", "Аннетт" і "Сира низина".
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