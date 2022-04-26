УНІАН зібрав топ-5 класних фільмів.

Психологи стверджують, що перегляд фільмів допомагає не тільки розслабитися і відпочити від рутини, а й отримати незабутні емоції.

Проект "Адам"

У головній ролі ви побачите красеня Райана Рейнольдса, який буде подорожувати в часі. Він здійснить аварійну посадку в 2022 році і разом з собою 12-річним відправиться рятувати майбутнє.

Пара на свята

Головні герої (Емма Робертс і Люк Брейсі) не знайомі, але втомилися проводити свята на самоті. Тоді ці двоє вирішують підтримувати платонічні стосунки цілий рік. Ось тільки чим закінчиться ця авантюра - швидше дивіться.

Джуманджі: Новий рівень

У центрі сюжету Спенсер, який пропадає в Джуманджі. Марті, Бетані і Фріду доводиться знову туди повернутися, щоб знайти його. Чи вдасться їм це? Дивіться.

Відпустка по обміну

Аманда з Лос-Анджелеса створює трейлери до фільмів. Айріс - журналістка з Лондона. У обох є проблеми в особистому житті. Тому вони зважуються на авантюру і обмінюються будинками.

Вбивство на яхті

Якщо ви любите містичні фільми, тоді "Вбивство на яхті" вам точно сподобається. У довгоочікуваній подорожі по Європі поліцейський з Нью-Йорка (Адам Сендлер) і його дружина-перукар (Дженніфер Еністон) морочаться над загадковим вбивством, яке сталося на яхті мільярдера.

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