Ця добірка фільмів вам точно сподобається.

Український кінематограф не такий вже й поганий, як багато хто може помилково вважати. Представляємо вашій увазі топ-5 фільмів, які точно відгукнутися у вашому серці.

"Земля"

Фільм зображує перші роки колективізації в РРФСР, зображуючи їх крізь конфлікт колгоспників і куркулів. У той же час, Довженко наділив "Землю" символізмом містичного зв'язку українського народу зі своєю землею, стверджував про розрив людини і природи в результаті колективізації.

Багатьма критиками "Земля" вважається найкращим фільмом у всій фільмографії Довженка, деякими одним з найкращих в історії кіно.

"Захар Беркут"

Дії картини розгортаються в 1241 році. Монгольська орда на чолі з ханом Бурундою рухається на захід, винищуючи все на своєму шляху. Дійшовши до високих Карпатських гір, військо зупиняється біля підніжжя. Вночі кілька місцевих мисливців, братів Беркутів, потайки пробираються в табір і звільняють полонених. Шалений від люті хан вирішує йти навпростець, щоб помститися і знищити карпатські поселення.

"Мої думки тихі"

У центрі сюжету звукорежисер Вадим, який мріє про успішну кар'єру в світі великого кіно. Довгий час йому це не вдавалося, але одного разу удача повернулася до нього обличчям. Вадиму пропонують записати звуки українських тварин. А якщо він запише спів рідкісної качки, то його і зовсім можуть запросити в Канаду. Але на пошуки цього птаха з ним їде мама.

"Коли падають дерева"

Фільм розповість про 5-річну бунтарку Вітку та її дорослу сестру Ларису. Коли помер батько дівчаток, вони залишилися жити в селі з мамою і бабусею. Але таке життя не влаштовувала Ларису, тому вона вирішила втекти зі своїм коханим, місцевим бандитом Шрамом. Але чим обернеться для них втеча - швидше дивіться.

"Я, Побєда і Берлін"

На початку 90-х починаючі музиканти були не розбещені. Тому коли представився випадок обміняти драндулет на шестисотий "мерс" вони погодилися не роздумуючи. Кузьма і його друг Бард відправляються в Берлін. Вони будуть їхати на ледь живій "Побєдє", щоб у Німеччині поміняти її на жаданий "мерс".

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