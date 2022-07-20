Про це розповіла український драматург, режисер, сценарист, куратор Наталка Ворожбит.

У ніч на 19 липня в Німеччині померла українська актриса Руслана Писанка. Вона не встигла завершити свою роботу у фільмі "Демони", проте, за словами режисера Наталки Ворожбит, кінострічка все ж вийде на екрани. Подробицями Ворожбит поділилася на своїй сторінці в Facebook.

"Вона хотіла зніматися в українському кіно. Але її не знімали, будемо чесні. Я теж боялася брати телезірку. Був довгий пошук, сотня актрис. Коли вона зайшла на перші проби, зайшов всесвіт і повністю заповнив простір. Я хочу, щоб в пам'яті вона залишилася не тільки як телеведуча, секс-символ і так далі, але і як зірка українського кіно. Не прощайтеся з нею, чекайте на нову зустріч!",- сказала Ворожбит.

Також Наталя розповіла, як Руслана поєднувала зйомки в телешоу і фільм. Їй доводилося їздити ночами в інше місто, щоб встигати працювати відразу в двох проектах.

"Ми уявляли як дознімемо фільм і оприлюднимо перші ролики з нею, як всі будуть приємно вражені новою Русею. Вона говорила: "Я роблю квантовий стрибок". У кадрі стригла своє розкішне волосся, а на телеефірі одягала перуку. Приїжджала на перезйомки в Полтавську область після ефіру за кермом і в ніч поверталася. Кожен день здійснювала подвиг на цих непростих зйомках в експедиції. Вона вражала своєю самовідданістю і довірою. Матеріал складний, але ніякого капризу і ознак зірковості", - ділиться спогадами режисер.

Тизер до фільму "Демони" вийшов в 2020 році. Коли кінострічку зможуть випустити на екрані і як замінять головну героїню - поки що невідомо.

Нагадаємо, Горянський розповів про хворобу та операції Писанки.

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